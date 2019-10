LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Abbvie investiert mehr als 100 Millionen Euro in den Forschungsstandort Ludwigshafen. Das Unternehmen wolle in den kommenden Jahren das zentrale Laborgebäude in der pfälzischen Stadt modernisieren und neu konzeptionieren, teilte der Konzern am Dienstag mit. "Damit ermöglicht AbbVie seinen über 1000 Forscherinnen und Forschern in Ludwigshafen auch weiterhin Forschung auf höchstem Niveau." Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nannte die Investition "einen großen Vertrauensbeweis in die Stadt Ludwigshafen und das Land Rheinland-Pfalz". An dem Standort werden etwa neue Therapien gegen Krankheiten wie Alzheimer erforscht./wo/DP/men

