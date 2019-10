Zürich (ots) - Der Regionalrat der SRG Deutschschweiz wählte die Vertretungen für die kommende Legislatur 2020-2023. Neben Präsident Andreas Schefer wurden auch Vize-Präsident Niggi Ullrich und die frei gewählten Vorstandsmitglieder Mariann Liratni und Urs Rellstab bestätigt. Neu gewählt wurde Stephanie Bubenhofer aus St. Gallen. Sie ersetzt Esther Gassler, die nach langjähriger Mitarbeit im Regionalvorstand aufgrund der Amtszeitbeschränkung ausscheidet.



«Es freut mich sehr, dass wir die Arbeit in unserem gut eingespielten Team weiterführen können und mit Stephanie Bubenhofer eine sehr kompetente und ergänzende Kraft gewinnen konnten. Kontinuität und Ausgewogenheit sind gerade jetzt besonders wichtig. Die Milizorganisation innerhalb des Vereins SRG leistet eine grosse Arbeit für die Verankerung des Service public in der Bevölkerung», merkte Andreas Schefer am Rande der Wahlveranstaltung vergangenen Freitag in Basel an.



Ebenfalls gewählt wurden die Vertreter*innen für die Delegiertenversammlung SRG, die auf nationaler Ebene den Gang der Dinge mitbestimmen.



