Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag merklich gestiegen. Bis zuletzt stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,15 Prozent auf 171,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,02 Prozentpunkte auf minus 0,35 Punkte. In Europa sanken die Renditen in den meisten Ländern.

Am Markt wurde der Kursanstieg bei als sicher empfundenen Wertpapieren mit der etwas schlechteren Stimmung an den Aktienmärkten begründet. Durch Konjunkturdaten gab es dagegen kaum Impulse.

Die gestiegene Wahrscheinlichkeit für baldige Neuwahlen in Großbritannien wirkte sich am Markt kaum aus. Großbritannien wird im Zuge des Brexit-Streits voraussichtlich im Dezember ein neues Parlament wählen. Die größte Oppositionspartei Labour gab ihren Widerstand gegen eine Neuwahl auf. Johnson will mit dem Gesetz eine vorgezogene Parlamentswahl am 12. Dezember erreichen. Der Entwurf soll noch am Dienstag vom Unterhaus verabschiedet werden.

"Ob allerdings klare Mehrheitsverhältnisse geschaffen werden, bleibt fraglich", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolskwirt der VP Bank. Zwar liegt Boris Johnson mit seiner konservativen Partei in Führung, ob es ihm allerdings zu einer Mehrheit reichen wird, ist unklar. Vermutlich wird Johnson im kurzen Wahlkampf seine Rhetorik nochmals verschärfen, um möglichst viele Anhänger der Brexit-Partei in sein Lager zu ziehen./jsl/he

