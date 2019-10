In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 29.10. 17:02: Drillstamp löst ein nerviges Problem beim Aufhängen von BildernEs sind oft die kleinen Dinge, die nerven. In diesem Fall sind es noch nicht einmal Dinge. Es sind die kleinen Löcher, die vermutlich jeden, der schon einmal umgezogen ist, zur Verzweiflun ...>> Artikel lesen 29.10. 16:31: Drive Dressy will mit ungewöhnlichen Sitzbezügen euer Auto verschönernLaurenz (25) und Leonard Krieger (27) sind Brüder. Sie sehen sich nicht nur ähnlich, sondern denken auch ähnlich - zumindest in einer Sache: Sie finden, Autositze könn ...>> Artikel lesen 29.10. 11:06: Vor einem Jahr stürzte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...