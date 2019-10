Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX bröckelte zum Schluss geringfügig um 2 auf 12.940 Punkte ab, nachdem er bereits während des Handels mehr oder weniger auf der Stelle getreten war. Die Musik spielte in den Einzelwerten mit größeren Ausschlägen nach beiden Seiten. Hier prägte weiterhin die Berichtssaison das Bild.

"Beim DAX bleibt die 13.000er Marke in Reichweite", so ein Marktteilnehmer. Den nötigen Impulse für eine Attacke könnte schon am Mittwochabend die US-Notenbank liefern. Von ihr wird eine weitere Leitzinssenkung um 25 Basispunkte erwartet.

FMC und Fresenius stark - Deutsche Börse schwach

Im DAX führten die Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) die Gewinnerliste an. Bei FMC ist die befürchtete Gewinnwarnung ausgeblieben. Der Kurs stieg um 4,6 Prozent. Auch die Quartalszahlen des Mutterkonzerns Fresenius stießen im Handel auf ein positives Echo. Fresenius legten ebenfalls um 4,6 Prozent zu.

Linde gewannen mit dem Ausbau der Produktion in China 2,1 Prozent. Heidelbergcement profitierten mit einem Plus von 1,1 Prozent von den Spekulationen um staatliche Infrastrukturprogramme zum stützen der schwachen Konjunktur.

Auf der anderen Seite gaben die Aktien der Deutschen Börse um 2,4 Prozent nach. Während der Börsen-Betreiber beim Umsatz überzeugt hat, lasteten höhere Kosten auf dem Gewinn.

Bei Beiersdorf enttäuscht Tesa

Beiersdorf fielen um 0,8 Prozent. Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal bewegten sich zwar im Rahmen der Erwartungen. Als belastend für das Papier erwies sich allerdings der Ausblick für die Sparte Tesa. Hier rechnet Beiersdorf nun damit, unterhalb des angepeilten organischen Umsatzwachstums zu landen.

Deutsche Telekom gaben 1,5 Prozent ab. Die Tochter T-Mobile US hat die Umsatzerwartungen nicht ganz getroffen. Allerdings waren konjunkturunabhängige Wachstumsaktien erneut auch insgesamt kaum gefragt, so fielen auch RWE mit einem Minus von 2 Prozent deutlich zurück.

Varta erstmals über 100 Euro

In der zweiten Reihe stiegen Varta nach unerwartet guten Quartalszahlen um 7,1 Prozent auf 102,00 Euro und überwanden damit erstmals die Marke von 100 Euro. Symrise gaben dagegen um 1,2 Prozent nach, der Aromen-Hersteller hat im dritten Quartal weniger umgesetzt als erwartet. Morphosys litten mit einem Minus von 2,2 Prozent unter dem Aus für die klinische Entwicklung von MOR106 bei atopischer Dermatitis. Klöckner verloren 2,5 Prozent, laut Händlern hat Goldman Sachs den Wert abgestuft.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 76,9 (Vortag: 69,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,31 (Vortag: 3,12) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner und 17 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.939,62 -0,02% +22,55% DAX-Future 12.938,00 -0,09% +22,49% XDAX 12.945,44 -0,10% +22,35% MDAX 26.299,74 -0,23% +21,83% TecDAX 2.809,85 -0,47% +14,68% SDAX 11.546,53 +0,02% +21,43% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,05 28 ===

