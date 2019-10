Der US-Dollar-Index (DXY) ist am Dienstag gefallen, nachdem er an einem Spurt über den Widerstand bei 97,90 gescheitert war - Unterstützungen bilden 97,60 und 97,45 - Das makroökonomische Hauptereignis in dieser Woche ist die zinspolitische Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch - DXY Tageschart Der US-Dollar-Index (DXY) hält sich noch immer ...

