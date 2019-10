The Valence Group hat SK Capital zum Erwerb der Abteilung "Performance Products Solutions" der PolyOne Corporation für 775 Mio. Dollar beraten. Es entsteht somit ein neuer Marktführer im Bereich Kunststoff-Compounds namens GEON Performance Solutions. Die Bedingungen für den Erwerb wurden nicht offengelegt. GEON, mit Hauptsitz in Avon Lake, Ohio, ist ein globaler Marktführer in Kunststoff-Compound-Lösungen und hält die herausragende globale Marke an Polyvinylchlorid-Compounds sowie ein breites Sortiment an Polypropylenpräparaten und anderen Thermoplastik-Polyolefinprodukten und bietet Dienstleistungen rund um die Auftragsherstellung. Das Unternehmen betreibt zwölf Produktionsstandorte in Nordamerika und Asien und beschäftigt ca. 1.100 Angestellte.

Über GEON Performance Solutions

GEON Performance Solutions bedient Kunden aus zahlreichen Branchen, beispielsweise Haushaltsgeräte, Elektronik, Gesundheitswesen, Transport und Draht und Kabel. Als globaler Marktführer in der Formulierung, Entwicklung und Herstellung leistungsfähiger Polyolefine und Vinyllösungen arbeitet GEON mit den Kunden zusammen, um eine verbesserte Leistung in den Bereichen Stärke, Haltbarkeit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen.

Über SK Capital

SK Capital ist ein privates Investment-Unternehmen mit diszipliniertem Fokus auf den Branchen Spezialmaterialien, Chemikalien und Pharmazie. SK Capital baut starke und wachsende Unternehmen, die einen deutlichen langfristigen Wirtschaftswert erzeugen. SK nutzt die Erfahrung in der Branche, im Betrieb und in Investments zur Identifizierung von Chancen zur Transformation von Unternehmen in Organisationen mit höherer Leistung und besserer strategischer Ausrichtung, mehr Wachstum und Rentabilität sowie einem niedrigeren Betriebsrisiko. SKs Portfolio aus Unternehmen erzeugt Umsätze von über 9,0 Mrd. USD jährlich, beschäftigt weltweit über 10.000 Menschen und betreibt 86 Anlagen in 25 Ländern. Das Unternehmen verwaltet rund 4,6 Mrd. USD an Assets.

Informationen zur Valence Group

Die Valence Group ist eine spezialisierte Investmentbank, die exklusive M&A-Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren in den Sektoren Chemikalien und Materialien und damit verbundenen Sektoren anbietet. Das Team der Valence Group besteht aus einer einzigartigen Kombination von Experten aus den Bereichen Investment Banking und strategische Beratung in der Chemikalien- und Materialienindustrie, die sich alle ausschließlich auf die Bereitstellung von M&A-Beratungsdiensten für den Chemikalien- und Materialiensektor konzentrieren. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten.

