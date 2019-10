Zürich (awp) - Die SIX Group sichert einen Teil ihrer Worldline-Anteile über eine mehrjährige sogenannte "equity collar transaction" ab. Die Transaktion betreffe 19 Prozent der von SIX an Worldline gehaltenen Aktien im Volumen von rund 500 Millionen Euro, wie die Börsenbetreiberin am Dienstagabend mitteilte. Mit dem Schritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...