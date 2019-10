Die US-Demokraten haben eine achtseitige Resolution veröffentlicht, über die noch diese Woche abgestimmt werden soll. Unterdessen belastet ein Oberstleutnant Trump in der Ukraine-Affäre.

Die nächste Phase der Vorermittlungen zum Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump rückt näher. Die Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlichten am Dienstag eine achtseitige Resolution. Sie sieht öffentliche Anhörungen vor und verpflichtet den Geheimdienstausschuss der Kammer zu einem Bericht rund um die Erkenntnisse in der Ukraine-Affäre. Eine abschließende Empfehlung für oder gegen ein Impeachment soll demnach der Justizausschuss geben. Das Repräsentantenhaus dürfte am Donnerstag über die Resolution abstimmen.

Das Ziel der Demokraten mit der Resolution ist, Beschwerden von Trump und seinen Republikanern auszuhebeln. Diese werfen den Demokraten vor, das Impeachment-Verfahren sei rechtswidrig und unfair.

Die Resolution werde einen "klaren Pfad nach vorne weisen", sagte der Abgeordnete James McGovern mit Blick auf die öffentliche Phase der Untersuchungen. "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...