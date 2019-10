von Birgit Haas, Euro am SonntagIn der Bilanz der Aareal Bank schlummert eine Perle: die Tochter Aareon. Das Unternehmen mit Sitz in Mainz hat mit dem Bankbusiness wenig zu tun, sondern ist in der IT-Branche tätig. Rund 3.000 Kunden nutzen die teils cloud-basierte Software, um mehr als zehn Millionen Wohn- und Gewerbeeinheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...