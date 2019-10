Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Vom 21.-23. Oktober fanden im Zhuhai International Convention and Exhibition Center in der chinesischen Provinz Guangdongder Macao-Zhuhai Entrepreneur Business Summit und das 21stCentury Maritime Silk Road China International Communication Forumstatt. Tausende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik sowie Vertreter großer Medienanstalten in Ländern entlang der neuen Seidenstraße kamen nach Zhuhai. Zhuhai in der Greater Bay Area von Guangdong-Hongkong-Macau erlebt gerade einen starken Aufschwung. Als Schaufenster für Zhuhais Image und Plattform für Wirtschaftskooperation werden im Zhuhai International Convention and Exhibition Center beispiellose Zukunftsperspektiven gestaltet.



2019 ist das erste Jahr, an dem der Entwicklungsplan für die Greater Bay Area von Guangdong-Hongkong-Macau offiziell vorgestellt wurde. Es ist auch das fünfjährige Jubiläum des Zhuhai International Convention and Exhibition Center. In den fünf Jahren seines Bestehens hat sich das Center als städtische Empfangshalle und unverkennbare Marke des Großraums Zhuhai und der Greater Bay Area etabliert. Im Zhuhai International Convention and Exhibition Center haben bislang über 140 Ausstellungen, 3.600 Konferenzveranstaltungen und 2.000 Catering-Events mit nahezu 4 Millionen Ausstellern und Gästen stattgefunden. Das Center wurde unter anderem von Wal-Mart, Adidas, Volkswagen, Mercedes-Benz und anderen internationalen Marken für Geschäftstreffen sowie für staatliche Veranstaltungen und Konferenzen genutzt (z. B. China-Israel Investment Summit, Global Service Outsourcing Summit, 12. china-LAC Business Summit, Zhuhai International Design Week und "21st Century Maritime Silk Road" China (Guangdong) International Communication Forum).



Mit Eröffnung der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke ist Zhuhai die einzige Stadt mit einer Landverbindung nach Hongkong und Macau. In diesem Jahr hat das Zhuhai International Convention and Exhibition Center eine strategische Vereinbarung über die Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Exhibition Tourism Beltsmit AsiaWorld-Expo und weiteren Unternehmen abgeschlossen. Ziel sind die Modernisierung und Entwicklung der Industrie sowie die Positionierung der Stadt für weitere große Messen und Tagungsprojekte aus dem In- und Ausland. Mit diesen Initiativen sollen die drei Städte zukunftssicher gemacht werden, um aus Gelegenheiten für Ressourcenaustausch, internationale Projektakquisition und als Gastgeber von Veranstaltungen Kapital zu schlagen. Vor diesem Hintergrund will sich das Zhuhai International Convention and Exhibition Center noch stärker für internationale Messen öffnen, um die C&E-Branche quer durch die Greater Bay Area weiter zu beleben.



