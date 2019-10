Die Konsumlaune der Verbraucher hat den japanischen Einzelhandel beflügelt. Nach dem Konsumrausch im September prognostizieren Analysten jedoch einen spürbaren Einbruch ab Oktober.

Die Konsumlaune der Verbraucher beflügelt den japanischen Einzelhandel im September. Das Umsatzwachstum stieg im September im Einzelhandel so schnell wie seit fünfeinhalb Jahren nicht mehr, gab das Handelsministerium in Tokio am Mittwoch bekannt.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...