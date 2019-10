'Rhein-Zeitung' zum CDU-Machtkampf

Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Fehdehandschuh aufgehoben, den ihr ihre Widersacher in der CDU hingeworfen haben. In der CDU könnten sich nun Kontrahenten ermuntert fühlen, der Aufforderung der Vorsitzenden nachzukommen und einen Antrag für den Leipziger Parteitag im November auf Neuwahl des Vorstands einzubringen. Aus all dem könnte sich eine Dynamik entwickeln, die die Saarländerin kaum noch steuern kann. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bringt sich seit Langem hier und da in Stellung. Bevor er noch einmal Friedrich Merz oder Jens Spahn im Ringen um die höchsten Ämter den Vortritt lässt, wird er nach dem jetzigen Eindruck selbst den Anspruch darauf anmelden. Jetzt geht Kramp-Karrenbauer aufs Ganze. Sie geht ins Risiko./yyzz/DP/zb

