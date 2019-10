'Hamburger Abendblatt' zur Großen Koalition

So katastrophal schlecht, wie manche die Große Koalition machen, ist sie nicht. Union und SPD gehen einen Weg der Kompromisse - und Kompromisse sind der Königsweg der Demokratie. (...) Bei aller berechtigten Kritik an der Großen Koalition würde helfen, einmal den Blick ins Ausland zu richten, etwa nach Großbritannien oder in die USA. Boris Johnson und Donald Trump mögen unterhaltsamer sein - als Vorbild taugen sie nicht./yyzz/DP/zb

