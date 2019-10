Mit der transpondercodierten Türzuhaltung CTM spricht Euchner gezielt Hersteller von Verpackungsmaschinen an. Das Produkt zeichnet sich durch absolute Zuverlässigkeit, hohes Schutzniveau und kompakte Maße aus.Der Trend zu Digitalisierung und Automatisierung macht vor der Verpackungsindustrie nicht Halt. Zugleich arbeiten Verpackungslinien für Pharma, Healthcare, Kosmetik, Lebensmittel, Getränke und andere Produkte in aller Regel mit kurzen Taktraten und hohem Tempo. Der Einsatz von schnellen Robotern sorgt in vielen Fällen für sehr hohe Durchsätze. Entsprechend strikt sind die Sicherheitsanforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...