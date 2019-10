Deutschland ist beim Papierverbrauch Spitzenreiter der G20-Staaten. Besonders im Onlinehandel werden viele Papierverpackungen verwendet. Alternativen sind gefragt - umweltfreundliche zu finden ist jedoch schwierig.

Das Internet macht vieles so einfach. Heute ein Ladekabel bestellen und morgen bequem ein Paket entgegennehmen. Aber wieso muss das die Größe eines Schuhkartons haben?

Es gehört zu den Dingen, die man als Onlinekunde lieber ausblendet: Waren im Internet zu bestellen ist nicht nur praktisch, es sorgt auch für Müll. Viel Müll. Der Boom des Onlinehandels treibt das gesamte Verpackungsaufkommen in die Höhe. In Deutschland macht es den größten Anteil am Verbrauch von Papier, Pappe und Karton aus. Aber muss der Versandhandel wirklich so viele Produkte in Papier, Pappe und Karton liefern oder gibt es Alternativen?

Papierverbrauch lässt sich schwer veranschaulichen

Auf Anfrage der Fraktion die Grünen hat die Bundesregierung die Entwicklung des Papierverbrauchs in Deutschland untersucht und kommt zu einem unrühmlichen Ergebnis: Kein anderes der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) verbraucht so viel Papier wie die Bundesrepublik. Laut der Bundesregierung sind es 240 Kilogramm je Bürger pro Jahr. In der Antwort finden sich außerdem Angaben zu Energie- und Wasserverbrauch über den CO2-Ausstoß der Papierindustrie bis hin zum Papierverbrauch der Bundesregierung und ihrer nachgelagerten Behörden.

Die Zahlen des Berichts werden nun für allerlei symbolische Rechnungen verwendet. So behauptete die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion Bettina Hoffman gegenüber der Saarbrücker Zeitung, der Waldbedarf für die deutsche Papierproduktion umfasse eine Fläche von 40.000 Fußballplätzen, rein rechnerisch. Dabei machen unterschiedliche Produktions- und Erhebungsverfahren pauschale Aussagen zur Ökobilanzierung von Papier nahezu unmöglich.

Beispielsweise werden in Deutschland hauptsächlich Restholz und Sägespäne zu Zellstoff verarbeitet, der für die Papierherstellung notwendig ist. Andererseits importiert Deutschland aber auch Zellstoff für die Papierherstellung. Das Ergebnis einer veranschaulichenden Rechnung variiert zudem stark zwischen unterschiedlichen Regionen und der Art der Waldbewirtschaftung. Je detaillierter die Betrachtung, desto klarer wird: Der Fußballplatzvergleich hängt stark von der Berechnungsmethode ab.Ähnlich verhält es sich mit den Angaben zum Pro-Kopf-Verbrauch von Papier, Karton und Pappe, denn er bezieht sich nur auf sogenannte Halbwaren, die teilweise noch weiterverarbeitet werden. "Verbräuche lassen sich aber nur auf Ebene der Fertigwaren sinnvoll interpretieren und vergleichen", sagt eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums (BMU). Dafür müssten auch der Nettoexport und mögliche Verluste bei der Produktion berücksichtigt werden. Laut BMU würde sich der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland dadurch um fast 22 Kilogramm reduzieren. Die wichtigsten Fakten zum Papierverbrauch in Deutschland sind in der folgenden Grafik zusammengetragen.

Verpackungsboom durch OnlinehandelAus der Antwort der Bundesregierung geht hervor, dass insbesondere der Verbrauch von Papierverpackungen gestiegen ist. Ursache dieser Entwicklung sei die starke Zunahme des Onlinehandels. Tatsächlich hat dessen Umsatz in den letzten zehn Jahren stark zugelegt. Laut dem Online-Monitor des Handelsverband Deutschland (HDE) lag der Gesamtumsatz des Internethandels im Jahr 2018 bei 53,3 Milliarden Euro - vor zehn Jahren waren es noch 15,6 Milliarden. Und die Umsätze wachsen weiter, seit Jahren steigen sie um vier bis fünf Milliarden pro Jahr. "Jeder achte Euro des Einzelhandelsumsatzes wurde im letzten Jahr im Onlinehandel umgesetzt", veranschaulicht eine Sprecherin des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) den Branchenumsatz.

Sie beteuert, Onlinehändler arbeiteten "stets daran, die optimale Versandverpackung für Ihre Produkte zu wählen". Neben möglichst geringem Volumen und wenig Füllmaterial bedeute das auch möglichst dünne Verpackungen und einen hohen Altpapieranteil. Immer mehr Versandhändler ...

