MBH Corporation übernimmt die UK Sports Training Ltd und erweitert Bildungsportfolio DGAP-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Firmenübernahme MBH Corporation übernimmt die UK Sports Training Ltd und erweitert Bildungsportfolio 30.10.2019 / 07:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- MBH Corporation übernimmt die UK Sports Training Ltd und erweitert Bildungsportfolio Der britische Trainingsanbieter UK Sports Training Ltd wird mit sofortiger Wirkung Teil von MBH. London, 30 Oktober 2019 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat die Übernahme von UK Sports Training Ltd erfolgreich abgeschlossen. Es handelt sich um einen in Großbritannien ansässigen unabhängigen Lernanbieter, der 2012 gegründet wurde und derzeit Qualifikationen in den Bereichen Personal Training & Sportmassage anbietet. Das Unternehmen wird zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft im Segment Bildung von MBH. Im Geschäftsjahr 2019, das am 31. Juli 2019 endete, erzielte UK Sports einen Umsatz von GBP 339.516 und ein EBITDA von GBP 80.318. MBH hat nach dem erfolgreichen Abschluss der zugrundeliegenden Verträge heute 100% der UK Sports Training Ltd übernommen. Zusammen mit den bestehenden Tochterunternehmen innerhalb des Bildungsportfolios von MBH - Parenta Group, Acacia Training Limited, International School of Beauty Therapy und zuletzt Samuel Hobson Homes - erweitert UK Sports die bestehenden Berufsbildungsangebote der Gruppe auf den Sportbereich. Im Einklang mit der etablierten Agglomerationsstrategie von MBH wird diese Akquisition voraussichtlich zu einer Erhöhung des Ergebnisses pro Aktie ("EPS") führen. MBH erwartet die Schaffung von 400.000 Aktien, um 100% der UK Sports Training Ltd bei einem Preis von EUR 1,47 pro Aktie zu erwerben. Die Aktienausgabe unterliegt dem Vorbehalt der Vorlage geprüfter Abschlüsse und wird voraussichtlich bis Dezember 2019 erfolgen. UK Sports Training wurde im Juni 2012 von Ben Tomlin als Trainingsanbieter gegründet und bietet eintägige Erste-Hilfe- und Brandschutzkurse von seinem Heimatstandort in Essex in Großbritannien aus an. UK Sports Training verfügt nun über zwei feste Standorte in Großbritannien und hat kürzlich einen Standort in der London Bridge eröffnet. Das Unternehmen bietet auch die Qualifikationen der Sportmassage-Therapie der Stufe 3 als Fortschrittsweg für Lernende an, die weitere Karrieremöglichkeiten sowohl für Beschäftigte als auch für Selbständige eröffnen. MBH erwartet, dass die Gesamtzahl der nach Abschluss dieser Akquisition ausgegebenen MBH-Aktien zwischen 60,4 Millionen und 65,4 Millionen Aktien liegen wird. Dies steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Testate für UK Sports Training Ltd, Asia Pacific Energy Ventures Pte Ltd und Guildprime Specialist Contracts Ltd sowie des Abschlusses der Akquisition von Samuel Hobson House. --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Zusätzliche Informationen Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc - 'Wir freuen uns sehr, dass UK Sports dem MBH-Team beitritt. Ben hat ein großartiges Unternehmen mit einem erstklassigen Serviceangebot aufgebaut, und durch die Partnerschaft mit Acacia Training und die Übernahme des Agglomerationsethos, wonach die Zusammenarbeit das Potenzial maximiert, schafft das Unternehmen einen unmittelbaren Mehrwert. Mit ihrer klaren Vision für Wachstum hat UK Sports eine spannende Zukunft vor sich.' Ben Tomlin, Managing Director, UK Sports Training Ltd - 'UK Sports Training Ltd freut sich, zu MBH zu kommen, da wir der Meinung sind, dass wir dort unser Potenzial nun mit der Unterstützung und Infrastruktur der Gruppe ausschöpfen können, während wir unsere individuelle Identität und Markenstärke in unserem spannenden und schnell wachsenden Industriesektor bewahren. UK Sports Training ist davon getrieben, in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche zu wachsen. Der Fitnessbereich hat einen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefinden der Menschen und kann sich nachweislich positiv auf die körperliche und geistige Gesundheit auswirken. Auch wenn die Branche bereits gut etabliert ist, nutzt sie nur einen kleinen Teil ihres Potenzials. Denn technologische Weiterentwicklungen, ein größeres jüngeres Publikum und ein steigendes Bewusstsein für Gesundheit und Fitness in älteren Generationen sorgen dafür, dass immer mehr Menschen Fitnessstudios, Fitnessclubs, privaten Fitnessstudios und Training zu Hause mit Remote Support nutzen. Wir erwarten, dass sich UK Sports mit der Unterstützung und den Ressourcen von MBH in diesen Bereichen weiterentwickelt.' Über MBH Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.com IR- und Pressekontakt MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 64 --------------------------------------------------------------------------- 30.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: MBH Corporation Plc Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London Großbritannien E-Mail: fo@mbhcorporation.com Internet: https://www.mbhcorporation.com/ ISIN: GB00BF1GH114 WKN: A2JDGJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 899565 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 899565 30.10.2019 CET/CEST ISIN GB00BF1GH114 AXC0059 2019-10-30/07:30