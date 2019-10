GRENKE AG: GRENKE mit weiterhin gutem Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2019 DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis GRENKE AG: GRENKE mit weiterhin gutem Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2019 30.10.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- GRENKE mit weiterhin gutem Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2019 - Neunmonatsgewinn steigt um 5,2 % auf 103,0 Mio. EUR (9M-2018: 98,0 Mio. EUR) - Schadensquote ist stabil im Vergleich zum Vorquartal und innerhalb der Erwartungen - Gewinnprognose von 138 bis 148 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt Baden-Baden, den 30. Oktober 2019: Die GRENKE Gruppe konnte im dritten Quartal 2019 ihren Wachstumskurs mit gesteigerter Profitabilität fortsetzen. "Mit einem Anstieg des Gewinns um 5,2 Prozent von 98,0 Mio. EUR auf 103,0 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres bewegen wir uns innerhalb unserer zum Halbjahr definierten Erwartungen. Deshalb bestätigen wir unsere Jahresprognose für den Konzerngewinn und gehen weiterhin von einer Spanne zwischen 138 und 148 Mio. EUR aus.", kommentiert Antje Leminsky, Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG. Einen entscheidenden Beitrag zum guten Geschäftsverlauf leistete die weiterhin starke Neugeschäftsentwicklung über alle Geschäftsbereiche. In den ersten neun Monaten 2019 legte das Neugeschäft der GRENKE Gruppe um 23,3 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zu. Im Bereich Leasing betrug der Zuwachs 21,7 %. Die Summe der angekauften Forderungen im Bereich Factoring stieg um 29,9 %. Insgesamt stieg die Summe aus Zinsen und ähnlichen Erträgen aus dem Finanzierungsgeschäft nach neun Monaten um 15,2 %. Die Aufwendungen aus der Verzinsung der Refinanzierung nahmen um 17,8 % zu. Das Zinsergebnis erhöhte sich damit um 14,8 % von 209,0 Mio. EUR im Neunmonatszeitraum des Vorjahrs auf 239,9 Mio. EUR in 2019. Die Schadenquote des Konzerns blieb mit 1,6 % gegenüber dem Vorquartal konstant (9M-2018: 1,3%). Die Schadensabwicklung und Risikovorsorge belief sich auf 92,2 Mio. EUR nach 66,6 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2018. Das Zinsergebnis nach Schadensabwicklung und Risikovorsorge nahm um 3,7 % auf 147,7 Mio. EUR nach 142,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum zu. Inklusive der Ergebnisse aus dem Service- und Neugeschäft erhöhten sich die operativen Erträge des Konzerns insgesamt um 10,4 % von 262,3 Mio. EUR im Vorjahr auf 289,5 Mio. EUR. Die durchschnittliche Anzahl der im GRENKE Konzern Beschäftigten erhöhte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 15,4 % auf 1.649 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entsprechend stiegen die Personalaufwendungen um 12,8 % im Vergleich zum Neunmonatszeitraum des Vorjahres. Der Vertriebs- und Verwaltungsaufwand als weitere bedeutende Aufwandsposition des Konzerns verringerte sich um 2,1 %. Das operative Ergebnis übertraf den Vorjahreswert von 117,3 Mio. EUR um 7,2 % und belief sich auf 125,8 Mio. EUR. Der Gewinn stieg im Neunmonatszeitraum um 5,2 % auf 103,0 Mio. EUR nach 98,0 Mio. EUR im Vergleichszeitraum 2018. Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von 2,08 EUR nach 2,07 EUR im Vorjahr. Mit einer Eigenkapitalquote zum 30. September 2019 von 16,9 % liegt der Wert weiterhin oberhalb der langfristig gesetzten Orientierungsmarke von 16 %. "Unsere Schadenquote hat sich im dritten Quartal erwartungsgemäß stabilisiert. Gleichzeitig konnten wir unseren Deckungsbeitrag 2 bei sehr gutem Neugeschäftswachstum verbessern. Diesen Weg wollen wir fortsetzen um unser Gewinnwachstum auszubauen sowie den Unternehmenswert insgesamt nachhaltig zu steigern.", erläutert Sebastian Hirsch, Mitglied des Vorstands der GRENKE AG. Die Quartalsmitteilung über das dritte Quartal ist im Internet unter www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-downloads abrufbar. Wesentliche Kennzahlen im Überblick (in Mio. EUR) 9M-2019 9M-2018 Veränd. in % Neugeschäft GRENKE Gruppe Leasing 2.091,7 1.718,1 21,7 Neugeschäft GRENKE Gruppe Factoring 475,7 366,2 29,9 Neugeschäft KMU-Kreditgeschäft (inkl. 37,6 29,3 28,5 Existenzgründungsfinanzierungen) DB2-Marge des Leasing-Neugeschäfts in % 16,7 17,6 -5,1 Gewinn GRENKE Konzern 103,0 98,0 5,2 Cost-Income-Ratio in % 58,0 56,3 3,0 Eigenkapitalquote in % 16,9 19,1 -11,5 Durchschnittliche Anzahl 1.649 1.429 15,4 Konzern-Mitarbeiter Hinweis: Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in EUR erzielten Zahl ergeben Weitere Informationen erhalten Sie von: GRENKE AG Team Investor Relations Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Telefon: +49 7221 5007-204 E-Mail: investor@grenke.de Internet: www.grenke.de Über GRENKE Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30). Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de ISIN: DE000A161N30 WKN: A161N3