Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fiat Chrysler angesichts eines möglichen Zusammenschlusses mit PSA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Es würde mit Blick auf die Geschäfte in Nordamerika, Lateinamerika und Europa einer der stärksten Autokonzerne entstehen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Renault dürfte zunehmend unter Druck geraten, mit Fiat Chrysler zu fusionieren./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 22:07 / BST

