Die aktuell längste Serie: Siemens mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.65%) - die längste Serie dieses Jahr: Nordex 14 Tage (Performance: 25.09%). Tagesgewinner war am Dienstag Manz mit 12,16% auf 19,00 (315% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,63%) vor Slack mit 4,80% auf 22,50 (86% Vol.; 1W 6,99%) und Fresenius mit 4,57% auf 45,77 (238% Vol.; 1W 7,34%). Die Tagesverlierer: ADVA Optical Networking mit -3,05% auf 6,35 (48% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,70%), Nordex mit -2,69% auf 11,20 (65% Vol.; 1W -4,84%), Pinterest mit -2,59% auf 25,57 (135% Vol.; 1W -1,20%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (42198,3 Mio.), Glencore (13153,31) und Alibaba Group Holding (2839,57). Umsatzausreisser nach ...

