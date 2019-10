Die aktuell längste Serie: Wells Fargo mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.20%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Dienstag Baumot Group mit 9,31% auf 2,23 (913% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,70%) vor Fitbit mit 7,27% auf 6,05 (903% Vol.; 1W 38,13%) und Varta AG mit 7,14% auf 102,00 (935% Vol.; 1W 15,52%). Die Tagesverlierer: Tele Columbus mit -5,94% auf 2,12 (198% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,95%), Tomorrow Focus mit -5,62% auf 2,35 (55% Vol.; 1W -8,56%), paragon mit -4,55% auf 11,74 (28% Vol.; 1W -8,99%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (80538,84 Mio.), HSBC Holdings (40644,4) und GlaxoSmithKline (34169,64). Umsatzausreisser nach ...

