Firmen mit vielen Nutzern sind an der Börse gefragter denn je. Selbst wenn sie sich, wie der Streamingdienst Spotify, mit dem Geldverdienen schwertun.

Vergangenen Monat präsentierte der amerikanische Techkonzern Apple mal wieder eine neue Version seines Flaggschiff-Produkts iPhone. Früher waren solche Präsentationen echte Ereignisse, gilt das iPhone doch als Mutter aller Smartphones. Inzwischen jedoch ist die Begeisterung abgeflaut, die technischen Sprünge werden kleiner. Eine zusätzliche Kamera ist schon das Spektakulärste, was die neue Generation vorweisen kann. Dass sich in Sachen Innovation so wenig tut und die Kalifornier so abhängig sind von ihrem Vorzeigeprodukt, halten Kritiker dem Unternehmen seit Jahren vor.

Doch Investoren sehen das offenbar grundlegend anders. Erst in dieser Woche markierte die Apple-Aktie ein neues Allzeithoch. Der Konzern ist derzeit sagenhafte 1,15 Billionen Dollar wert, mehr als jeder andere. Alle Dax-Werte zusammengenommen kommen auf 1,5 Billionen. Apple also ist an der Börse - trotz der vermeintlichen Probleme rund ums iPhone - erfolgreich wie immer. Denn das Unternehmen verfügt über etwas, das in der digitalen Gegenwart und Zukunft extrem wertvoll ist: Geschätzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...