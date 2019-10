Frische Impulse kommen insbesondere von den zahlreichen Unternehmensbilanzen. Am Abend haben in den USA u.a. Alphabet und Beyond Meat für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Mutterkonzern der Suchmaschine Google verfehlt die Gewinn-Erwartungen der Analysten. Der Gewinn im dritten Quartal wuchs auf 7,1 Milliarden Dollar, während Analysten im Vorfeld 8,8 Milliarden Dollar erwartet hatten. Der Hype um vegane Burger hält an und hat Beyond Meat erstmal einen Quartalsgewinn beschert. Unter dem Strich erzielte das Unter. ...

