Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 10,00 auf 11,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Europäische Fluglinien hätten in den vergangenen Monaten ihr Bestes gegeben, um das Kapazitätswachstum in Zaum zu halten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem sei das Brexit-Risiko kleiner geworden und die Treibstoffpreise weiter auf niedrigem Niveau. Die Anzeichen seien also ermutigend./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 05:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IE00BYTBXV33