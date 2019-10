Immer mehr sicher geglaubte Eckpfeiler der Weltwirtschaft kommen ins Wanken. Handelsstreitigkeiten und Protektionismus sorgen für eine "De-Globalisierung". Auf der Suche nach sicherem Ertrag müssen die Anleger umdenken.

In wenigen Tagen haben wir den 9. November. Dieses Datum ist nicht nur für uns Deutsche von vielfacher historischer Bedeutung. Auch für die Weltwirtschaft war der 9. November immer wieder ein Schicksalstag. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Dieses Ereignis war nicht nur der Startschuss für die deutsche Wiedervereinigung, sondern es beendete auch das Blockdenken zwischen Ost und West.

Die Globalisierung ging danach in großen Schritten voran. Die bis dahin tragende Säule der Weltwirtschaftsordnung des Westens, ein immer freierer Handel, moderiert durch die WTO wurde gen Osten erweitert. Russland und China traten der WTO bei, und die EU als de facto westeuropäische Union integrierte weite Teile Osteuropas. Auch der Westen profitierte von der Globalisierung. Neben dem für alle Seiten vorteilhaft intensivierten Handelsbeziehungen trug Peking zur Stabilisierung der Weltkonjunktur bei. Nach dem globalen Konjunktureinbruch in Folge der Lehman-Krise verkündete China - am 9. November 2008 - ein Konjunkturprogramm in Höhe von vier Billionen Yuan und trug damit wesentlich zur Stabilisierung der Weltwirtschaft bei.

Doch vor drei Jahren kamen es zu einem Einschnitt, der sich durch die Verteilungskämpfe nach der großen Rezession bereits abgezeichnet hatte. Dynamik und Richtung der beiden Faktoren "immer freiere Handel" und "immer stärkere europäische Integration" wurden auf Eis gelegt.

Am 9. November 2016 wurde Donald Trump mit seiner protektionistischen Agenda zum 45. US. Präsidenten gewählt, und dass, nachdem Mitte des Jahres die Briten in einer Volksabstimmung mit einer knappen Mehrheit für einen Austritt aus der EU votiert hatten. Immer schneller sind seitdem Faktoren am Werk, die eine "De-Globalisierung" vorantreiben. ...

