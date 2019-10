Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das dritte Quartal des Flugzeugbauers habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Auslieferungsziel für 2019 sowie die Prognose für den freien Cashflow habe Airbus aber gesenkt - dies klinge nach negativen Nachrichten. Gut sei jedoch, dass der Konzern an der Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) festhalte./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 02:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 02:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-10-30/08:34

ISIN: NL0000235190