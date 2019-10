Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die US-Währungshüter werden bei ihrem Treffen am Mittwoch voraussichtlich erneut die Zinsen um 25 Basispunkte senken. Zudem dürften sie ihre Diskussion darüber fortsetzen, ob sie schon genug getan haben, um die US-Wirtschaft gegen wachsende Risiken abzusichern. Die Geldpolitiker haben diese Diskussionen im September begonnen, als sie ihren Leitzins auf die aktuelle Spanne von 1,75 und 2,00 Prozent senkten. Jetzt werden sie wohl diskutieren, ob sie eine Pause bei der Abfolge von Zinssenkungen einplanen sollen, wie viel Zeit sie benötigen, um die Auswirkungen ihre Maßnahmen zu bewerten und wie sie ihre Pläne kommunizieren können. In den jüngsten öffentlichen Erklärungen und Interviews haben die Notenbanker die Tür für die dritte Zinssenkung in Serie offen gehalten, obwohl sie weniger energisch für eine weitere Senkung argumentierten als vor ihren Schritten im Juli und September. Die Terminmärkte preisen eine Zinssenkung um 25 Basispunkte zu über 90 Prozent ein, zum Teil weil die US-Geldpolitiker wenig getan haben, um diese Erwartungen zu zerstreuen.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

In der Autobranche könnte eine Megafusion anstehen. Fiat Chrysler verhandelt mit dem Peugeot-Eigentümer PSA Group of France über einen möglichen Zusammenschluss. Die Verhandlungen seien im Gange mit dem Ziel, eine führende Mobilitätsgruppe zu schaffen, teilte beide Unternehmen am Mittwoch mit. Weitere Details seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht hinzuzufügen.

Informierte Personen hatten Dow Jones am Dienstag berichtet, dass die beiden Konzern über einen Zusammenschluss verhandeln. Eine Option sei ein reiner Aktientausch unter Gleichen. Chef des Megakonzerns würde Peugeot-CEO Carlos Tavares werden, so ein Informant. John Elkann, Chairman der Fiat Chrysler Automobiles NV, würde diese Position auch bei dem fusionierten Konzern ausüben. Ein Zusammenschluss des französischen Konzerns, zu dem Marken wie Citroen, DS und Opel gehören, mit Fiat Chrysler würde einen Autokonzern im Wert von 50 Milliarden US-Dollar schaffen. Die Aktie von Fiat Chrysler legte daraufhin in den USA um 7,6 Prozent zu.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1H, Tokio

08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q, Seoul

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:20 US/General Electric Co, Ergebnis 3Q, Boston

21:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q, Venlo

21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q, Menlo Park

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q, Seattle

21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q, Cupertino

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +100.000 Stellen zuvor: +135.000 Stellen 13:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,6% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq zuvor: +2,4% gg Vq - CA 15:00 Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - US 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,75% bis 2,00%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.032,50 -0,11% Nikkei-225 22.843,12 -0,57% Hang-Seng-Index 26.639,36 -0,55% Kospi 2.080,27 -0,59% Shanghai-Composite 2.940,21 -0,47% S&P/ASX 200 6.689,50 -0,83%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorzeichen dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien. Vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank im späteren Tagesverlauf halten sich die Anleger zurück. Ansonsten gilt das Interesse der Bilanzsaison. In der Region haben unter anderem die Bank Standard Chartered und die chinesischen Autohersteller BYD und Guangzhou Automobile Zahlen vorgelegt. Die Aktie von Standard Chartered legt an der Börse in Hongkong um 2,6 Prozent zu, nachdem die Bank überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Gar nicht gut kommen die Zahlen von BYD an, die Aktie fällt um 6,5 Prozent. Der Autohersteller hat im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Drittquartalszahlen von Guangzhou Automobile fielen ebenfalls enttäuschend aus, was die Aktie um fast 5 Prozent drückt. In Sydney fiel die Aktie der Supermarktkette Woolworths um 1,4 Prozent. Das Unternehmen hat zwar in seinem ersten Geschäftsquartal ein respektables Umsatzwachstum erzielt, überschattet wird dies aber vom Eingeständnis, rund 5.700 Mitarbeiter unterbezahlt zu haben.

US-NACHBÖRSE

Zahlreiche Quartalsberichte haben auch am Dienstag den nachbörslichen Handel in den USA geprägt. So sprangen Mattel nach Zahlenvorlage um 20,5 Prozent. Der Spielzeughersteller hatte mehr verdient als erwartet. Zu verdanken war dies einerseits Kostensenkungen, andererseits verkauften sich die Barbie-Puppen und "Hot-Wheels"-Spielzeugautos des Konzerns im Quartal sehr gut. Positiv wurde auch aufgenommen, dass Mattel Betrugsvorwürfe eines sogenannten Whistleblowers weitgehend ausräumen konnte, auch wenn die Zahlen zweier Quartale des Jahres 2017 neu ausgewiesen werden müssen.

Electronic Arts fielen um 2 Prozent. Der Computerspieleanbieter hat zwar den Ausblick angehoben, doch hatten einige Analysten hier mehr erwartet. Mit Enttäuschung wurden auch die Zahlen von Advanced Micro Devices (AMD) aufgenommen. Der Kurs gab um 1,1 Prozent nach.

Unisys verteuerten sich um 13,4 Prozent, nachdem der Informatikdienstleister seinen Ausblick angehoben hatte. Johnson & Johnson verbesserten sich um 3,4 Prozent. Neue Tests hatten nach Unternehmensangaben das Vorkommen von Asbest in einem Babypuder des Unternehmens widerlegt.

Mondelez gaben nach Vorlage von Drittquartalszahlen um 1,6 Prozent nach. Die Geschäftszahlen übertrafen die Erwartungen, überdies hob der Lebensmittelhersteller seinen Ausblick an. Allerdings liegt die Aktie seit Jahresbeginn über 30 Prozent im Plus. Amgen profitierten kaum von den überraschend guten Geschäftszahlen des Pharmaherstellers. Die Aktie stieg um 0,1 Prozent. Die Aktie von Allstate reagierte ebenfalls kaum auf die Drittquartalszahlen des Versicherers. Sie notierte 0,1 Prozent höher.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.071,42 -0,07 -19,30 16,05 S&P-500 3.036,89 -0,08 -2,53 21,14 Nasdaq-Comp. 8.276,85 -0,59 -49,14 24,74 Nasdaq-100 8.047,51 -0,78 -63,16 27,13 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 808 Mio 777 Mio Gewinner 1.544 1.588 Verlierer 1.382 1.350 Unverändert 110 100

Etwas leichter - Technologiewerte litten unter der Ergebnisenttäuschung bei Alphabet. Für stärkere Bewegungen bei Einzelwerten sorgte die Berichtssaison. Der Index des Verbrauchervertrauens im Oktober war zwar etwas schwächer als erwartet ausgefallen und auch wider Erwarten gegenüber September gesunken; am Markt spielte das aber kaum eine Rolle, zumal fest davon ausgegangen wird, dass die US-Notenbank am Mittwoch zur Stützung der Konjunktur ein weiteres Mal die Zinsen senken wird. Fiat Chrysler machten einen Satz um 7,6 Prozent nach oben, getrieben von einem Bericht, wonach der Autobauer mit dem Peugeot-Eigentümer PSA Group of France über einen möglichen Zusammenschluss verhandelt. General Motors verdiente derweil wegen der Belastungen aus dem 40-tägigen Streik im dritten Quartal zwar weniger, Analysten hatten aber einen noch deutlicheren Gewinnrückgang befürchtet. Der Kurs stieg um 4,3 Prozent. Die Google-Mutter Alphabet berichtete zwar von kräftig wachsenden Werbeeinnahmen, jedoch auch von steigenden Kosten. Beim Gewinn schnitt Alphabet schlechter ab als erwartet, beim Umsatz besser. Die Aktie verlor 2,2 Prozent. Apple ermäßigten sich am Tag vor der Quartalsvorlage um 2,3 Prozent. Grubhub stürzten um über 43 Prozent ab. Der Online-Bestell- und Lieferservice hatte seinen Gewinn- und Umsatzausblick gesenkt. Gute Quartalszahlen kamen aus dem Pharmasektor, sowohl Pfizer als auch Merck & Co konnten überzeugen. Pfizer stiegen um 2,5 und Merck um 3,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,63 -1,6 1,65 42,9 5 Jahre 1,65 -0,5 1,66 -27,1 7 Jahre 1,74 -0,8 1,75 -50,4 10 Jahre 1,83 -1,2 1,84 -61,1 30 Jahre 2,33 -0,6 2,33 -73,8

US-Anleihen zeigten sich wenig verändert.

