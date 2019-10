Im frühen Mittwochshandel bewegt sich die Gemeinschaftswährung nur wenig. Wichtige Konjunkturdaten und der Fed-Zinsentscheid bleiben für Anleger zentral.

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1110 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1095 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte können sich Anleger auf eine Flut an Konjunkturdaten einstellen. In der Eurozone stehen Wachstumszahlen aus Frankreich und Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland im Mittelpunkt. In den USA werden mit Spannung erste Wirtschaftswachstumsdaten zum dritten Quartal erwartet.

Die ...

