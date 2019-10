Brasília (ots) - Mit der neuesten Werbekampagne von Embratur, einer Art Reality-Show, will Brasilien noch stärker bei Touristen aus dem Ausland punkten.Die brasilianische Tourismusbehörde Embratur hat kürzlich ihre neueste Werbekampagne unter der Überschrift "The King of Rolê" gestartet. Sie richtet sich ausschließlich an ein internationales Publikum und nutzt das Format einer Reality-Show, um weltweit für Brasilien als Reiseziel zu werben."Rolê" ist ein brasilianischer Ausdruck, der sinngemäß mit "spazieren gehen" oder "flanieren" übersetzt werden kann. Sich auf dem Weg zu einem "rolê" zu machen, bedeutet, Spaß zu haben, Freunde zu finden, das Leben zu genießen. "Dies ist ein Online-Wettbewerb für internationale Teilnehmer. Der Gewinner oder die Gewinnerin soll bereit sein, 30 Tage lang durch Brasilien zu reisen", erklärt Embraturs Präsident Gilson Machado Neto.Die Aktion wird von brasilianischen Fluggesellschaften und Hotelketten unterstützt. Die geschätzten Produktionskosten betragen umgerechnet über 660.000 Euro.WIE KANN MAN TEILNEHMEN?Die Teilnahme ist ausschließlich für Personen aus dem Ausland möglich. Um sich zu bewerben, müssen Sie in einem maximal eine Minute langen Video die Frage beantworten: "Was würde ein 30-tägiges Erlebnis in Brasilien für Sie bedeuten?". Anschließend laden Sie das Video auf YouTube hoch und registrieren sich auf der Kampagnen-Website. Um Ihre Teilnahme zu bestätigen, müssen Sie außerdem das Kampagnenvideo über ihre Social-Media-Profile mit dem Hashtag #30DaysInBrazilForFree veröffentlichen. Ihre Freunde können Ihnen dabei helfen, den Beitrag zu teilen, damit dieser eine größere Reichweite bekommt. Die Anmeldung ist bis zum 20. November 2019 möglich und alle Nationalitäten sind willkommen.Wer gewinnen will, muss eine Reihe von Anforderungen erfüllen und beweisen, dass er oder sie der ideale Kandidat für eine komplett bezahlte, einmonatige Reise durch Brasilien ist. Zu den bewerteten Kriterien zählen unter anderem Ihre Video- und Social-Networking-Fähigkeiten."Der Gewinner wird von dem Moment an gefilmt, an dem er sein Zuhause in seiner Heimat verlässt. Alle Episoden werden über Social Media ausgestrahlt und auf der exklusiv für die Promotion eingerichteten Website verfügbar sein", erklärt Embraturs Direktor für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Osvaldo Matos.Machen Sie mit beim Online-Wettbewerb und gewinnen Sie ein königliches Erlebnis in Brasilien als "King of Rolê". Viel Glück und bis bald in Brasilien!Weiterführende Informationen sind auf der offiziellen Website des Wettbewerbs zu finden: http://30days4free.visitbrasil.com/Pressekontakt:Hill+Knowlton Strategies GmbHFriedrichstraße 14810117 BerlinE-Mail: embratur_press_germany@hkstrategies.comOriginal-Content von: Embratur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131470/4418105