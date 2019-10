Am Abend werden wir in den USA wohl die dritte Zinssenkung dieses Jahres sehen. Sie dürfte im Goldpreis bereits enthalten sein.Deutlich stärker dürfte der Ausblick der Fed an den Goldmärkten beachtet werden. Je "taubenhafter" dieser ausfällt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das gelbe Edelmetall die Marke von 1.500 Dollar wieder zurückerobert. Des Weiteren könnten aber auch wichtige US-Konjunkturdaten dem Krisenschutz neue Impulse verleihen. Am Nachmittag stehen nämlich einerseits ...

