An den asiatischen Börsen ist es am Mittwoch mit wenigen Ausnahmen nach unten gegangen. Unter den bedeutenden Indizes konnte nur der indische Sensex etwas zulegen. In Tokio dagegen gab es nach zuletzt sieben freundlichen Handelstagen Gewinnmitnahmen. Der Nikkei 225 fiel dort um 0,57 Prozent auf 22 843,12 Punkte.

Allgemein im Fokus steht am Mittwoch der US-Zinsentscheid, bei dem mit der dritten Zinssenkung in diesem Jahr und Signalen zur künftigen Geldpolitik gerechnet wird. Derweil gab es beim Dauerthema US-chinesischer Handelsstreit wieder einen Stimmungsdämpfer. Analyst Stephen Innes vom Broker Axitrader verwies auf Aussagen eines US-Offiziellen, wonach zwar weiter an einem Teilabkommen gearbeitet werde, dieses aber vielleicht doch nicht rechtzeitig fertig werde, um Mitte November während der Zusammenkunft der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in Chile unterzeichnet zu werden.

Nach unten ging es vor diesem Hintergrund auch in China und Hongkong. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen büßte etwa ein halbes Prozent auf 3891,23 Punkte ein. Der Hang Seng in Hongkong gab zuletzt in ähnlichem Maße auf 26 648,20 Zähler nach./tih/stk

