BERLIN (Dow Jones)--Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein und Präsidiumsmitglied der CDU, hat sich im Führungsstreit der CDU klar hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestellt und die Kritik von Friedrich Merz zurückgewiesen. Er habe "schon ein bisschen ein Deja-Vu, wenn ich mir angucke, wie es mit der SPD angefangen hat, wie sie in den Umfragen immer weiter runter gegangen ist, genauso, indem sie sich mit sich selbst beschäftigt, indem sie Erfolge aus der Vergangenheit klein, teilweise schlechtredet", sagte Günther am Dienstagabend im ZDF-heute journal. Genau das versuchten einige nun von der Seitenlinie aus. "Unsere Kanzlerin Angela Merkel hat vier Bundestagswahlen erfolgreich für die CDU bestritten. Vor daher bitte ich alle diese Sperrfeuer einzustellen."

Merz hatte das gesamte Erscheinungsbild der Bundesregierung am Montagabend als "grottenschlecht" bezeichnet und der Kanzlerin Untätigkeit und mangelnde Führung vorgeworfen. "Das ist eine Debatte, die von älteren Männern geführt wird, die vielleicht nicht ihre Karriereziele in ihrem Leben erreicht haben", erwiderte Günther. "Aber das ist eine Sache, die sollten sie mit sich persönlich ausmachen und das sollten sie jetzt nicht in die CDU reintragen."

Nach Ansicht von Günther helfen Personaldebatten der Union nicht weiter, die Menschen wünschten sich im Gegenteil Führungsstärke. Seine Partei müsse "wieder besser politische Inhalte" diskutieren und in den Vordergrund rücken. Zwar räumte Günther ein, dass die Bundesregierung kein gutes Bild abgegeben habe und sich dies auch auf die Landtagswahlen am Sonntag ausgewirkt habe: "Ohne Zweifel ist Thüringen ohne den Bund nicht denkbar - ein so schlechtes Ergebnis, sondern die Performance in Berlin hat ihr Übriges dazu beigetragen."

Brok sieht Markus Söder als möglichen Kanzlerkandidaten

Unterdessen reißt in der Partei auch die Kritik an der Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer nicht ab. CDU-Bundesvorstandsmitglied Elmar Brok sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch), er rechne mit einem Kanzlerkandidaten der Schwesterpartei CSU. "Einiges spricht dafür, dass die Kanzlerkandidatur so geregelt wird wie schon zweimal in der Geschichte der Union."

Demnach könnte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als Spitzenkandidat der Unionsparteien bei der nächsten Bundestagswahl antreten. "1979 hatte der damalige Bundesvorsitzende Helmut Kohl zugunsten von Franz-Josef Strauß verzichtet. 2001 ließ Angela Merkel Edmund Stoiber den Vortritt. Ich bin davon überzeugt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die Ruhe besitzt, eine ähnliche Entscheidung zu treffen, wenn die Zeit soweit ist", sagte Brok. Der CDU-Politiker erklärte, Kramp-Karrenbauer habe sich offen gehalten, Kanzlerkandidatin zu werden und werde im geeigneten Augenblick ihre Entscheidung treffen. "Sie hat gesagt, dass sie die Nominierung als Parteivorsitzende von vorn führen wird. Sollte die Koalition nicht vorzeitig beendet werden, wird diese Entscheidung nicht vor November oder Dezember 2020 fallen", sagte Brok.

Nach der Niederlage bei der Thüringer Landtagswahl hatte der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, die Führungsfrage gestellt und vorgeschlagen, den Kanzlerkandidaten per Urwahl bestimmen zu lassen. Kramp-Karrenbauer hatte entgegnet, dies könne der Bundesparteitag in Leipzig Ende November diskutieren.

