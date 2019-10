Die US-Notenbank Fed entscheidet zwar erst heute Abend über den Leitzins (Achtung, aufgrund der Zeitumstellung findet der Entscheid bereits um 19.00 Uhr, die anschließende Pressekonferenz um 19.30 Uhr unserer Zeit statt!), der DAX schaltete aber schon gestern in den Ruhemodus. Dabei pendelten die Kurse in einer sehr engen Range zwischen dem Tageshoch bei 12.952 und dem -tief bei 12.897 Punkten. Das bedeutet: An der charttechnischen Ausgangslage hat sich zunächst nichts geändert; bricht der Index ...

