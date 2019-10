Basel (ots) - Sehr geehrte Damen und HerrenDie Schweiz und die Pharmaindustrie gehen seit Jahrzehnten einen gemeinsamen Weg: Attraktive wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen haben die beeindruckende Entwicklung der forschenden Pharmaindustrie begünstigt. Gleichzeitig trägt die Pharmabranche als Pfeiler der Wirtschaft überdurchschnittlich zum Wohlstand der Schweiz bei.Optimale Rahmenbedingungen bleiben für einen erfolgreichen und international konkurrenzfähigen Pharmastandort essenziell. Der ,Strategiereport Pharmastandort Schweiz 2030' skizziert, wie Pharmabranche, Politik und Behörden gemeinsam zu einem erfolgreichen Pharmastandort und dem Wohl der Patienten beitragen können.An der Medienkonferenz am 6. Dezember, ab 9.45 Uhr, in Zürich präsentieren Ihnen Michael Grass, BAK Economic Intelligence, Jörg-Michael Rupp, Roche, Matthias Leuenberger, Novartis, Nicholas Franco, Johnson&Johnson sowie René Buholzer, Interpharma, die aktuellen Ergebnisse der BAK Studie 'Bedeutung der Pharmaindustrie für die Schweizer Volkswirtschaft' sowie den 'Strategiereport Pharmastandort Schweiz 2030'. Anbei finden Sie das Detailprogramm.Wir freuen uns auf interessante Diskussionen mit Ihnen. Wir danken Ihnen für Ihre An- oder Abmeldung bis zum 26. November 2019 und freuen uns auf Ihr Kommen.Freundliche GrüsseKontakt:Anita GeigerHead CommunicationTel: +41 61 264 34 14anita.geiger@interpharma.chPetersgraben 35 / Postfach / CH 4009 BASELOriginal-Content von: Interpharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002276/100835017