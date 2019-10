Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Frankreichs BIP steigt im 3Q etwas stärker als erwartet

Das Wirtschaftswachstum in Frankreich ist im dritten Quartal 2019 entgegen den Erwartungen stabil geblieben, was an einem unerwartet hohen Privatkonsum und einer starken Investitionstätigkeit der Unternehmen lag. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Insee stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert, nachdem das BIP im zweiten Quartal um ebenfalls 0,3 Prozent zugelegt hatte. Das Niveau des Vorjahresquartals überstieg das BIP um 1,3 (Vorquartal: 1,4) Prozent.

Österreichs Wirtschaft wächst im 3Q um 0,1 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Österreich ist im dritten Quartal 2019 stabil geblieben. Nach Mitteilung des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Berechnungsmethodik von Eurostat gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, nachdem es im zweiten Quartal ebenfalls um 0,1 Prozent zugelegt hatte. Das Niveau des Vorjahresquartals überstieg das BIP um 1,5 (Vorquartal: 1,8) Prozent.

Deutsches Beschäftigungswachstum verlangsamt sich im September

Der Beschäftigungszuwachs in Deutschland hat sich im September weiter verlangsamt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts lag die Zahl der Erwerbstätigen bei 45,3 Millionen. Das waren 0,7 (August: 0,8) Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im Januar hatte die Jahreswachstumsrate noch 1,1 Prozent betragen. Im dritten Quartal 2019 lag die Beschäftigtenzahl um 0,8 Prozent höher als im Vorjahresquartal.

DIHK senkt Konjunktur-Prognose und sieht Wirtschaft auf Talfahrt

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht die deutsche Konjunktur auf Talfahrt. Neben einer normalen konjunkturellen Abkühlung kämen auch technologische und politische Herausforderungen hinzu, die die Stimmung der Unternehmen deutlich eintrübten, warnte der Verband. Daher senkte der DIHK am Mittwoch seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf nur noch 0,4 Prozent nach dem zuletzt Ende Mai erwarteten Wachstum von 0,6 Prozent. Für 2020 erwartet der DIHK ein Wachstum von 0,5 Prozent, wobei dieses auf die zusätzliche Anzahl an Arbeitstagen zurückzuführen sei.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöl- und Benzinbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 4,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,7 Millionen Barrel nach minus 0,7 Millionen eine Woche zuvor.

Britisches Parlament stimmt für Neuwahlen am 12. Dezember

Das britische Parlament hat für die von Premierminister Boris Johnson geforderten vorgezogenen Neuwahlen am 12. Dezember gestimmt. 438 Abgeordnete unterstützten den vierten Anlauf des Regierungschefs für Neuwahlen am Dienstagabend, 20 stimmten dagegen. Johnson hofft nach Neuwahlen auf eine klare Mehrheit, um das von ihm mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bekommen.

US-Demokraten stellen Pläne für öffentliche Anhörungen in Ukraine-Affäre vor

In der Ukraine-Affäre haben die US-Demokraten ihre Pläne für öffentliche Zeugenbefragungen im Repräsentantenhaus vorgestellt. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits mehrere Zeugen hinter verschlossenen Türen angehört worden waren, sollen nun im Geheimdienstausschuss der Kongresskammer öffentliche Anhörungen stattfinden. Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump können dann eigene Zeugen vorladen.

Von der Leyen distanziert sich von Rumäniens Kommissionsvorschlag

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich von dem neuen Vorschlag der scheidenden rumänischen Regierung für ihre Kommission distanziert. Es sei klar geworden, dass der nominierte Ex-Europaminister Victor Negrescu "nicht vom rumänischen Präsidenten unterstützt wird", teilte ihr Übergangsteam am Dienstagabend mit. Staatschef Klaus Iohannis hatte zuvor gegen die Nominierung durch die nur noch kommissarisch amtierende sozialdemokratische Regierungschefin Viorica Dancila scharf protestiert.

USA dringen nach Hariri-Rücktritt auf rasche Regierungsbildung im Libanon

Die USA haben nach dem Rücktritt des libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri eine rasche Regierungsbildung gefordert. US-Außenminister Mike Pompeo erklärte am Dienstag, die politischen Verantwortlichen müssten "dringend" die Bildung einer neuen Regierung ermöglichen. Es gehe darum, ein "stabiles, wohlhabendes und sicheres" Land aufzubauen.

Deutschland und weitere Staaten kritisieren Chinas Umgang mit Uiguren

Deutschland und mehr als 20 weitere Staaten haben den Umgang Chinas mit der muslimischen Minderheit der Uiguren kritisiert. Es gebe glaubhafte Informationen über Massenverhaftungen von Uiguren in der Region Xinjiang, eine Massenüberwachung der Volksgruppe sowie weitere Menschenrechtsverletzungen, heißt es in einer am Dienstag bei den Vereinten Nationen in New York vorgestellten Erklärung Großbritanniens, die von Deutschland, den USA und rund 20 weiteren Staaten unterstützt wird.

Argentinische Justiz stellt zwei Korruptionsverfahren gegen Ex-Präsidentin ein

Die argentinische Justiz hat am Dienstag zwei der zahlreichen Korruptionsverfahren gegen die umstrittene Ex-Staatschefin und künftige Vize-Präsidentin Cristina Kirchner eingestellt. Dabei geht es nach Angaben aus Justizkreisen um den Vorwurf, dass Kirchner Bestechungsgelder von Straßenbauunternehmen erhalten haben soll sowie um eine Untersuchung zu Unregelmäßigkeiten bei Gasimporten. In beiden Fällen wurden den Angaben zufolge keine Beweise zulasten Kirchners gefunden.

Bundesregierung will Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus beschließen

Nach dem Anschlag von Halle und der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke will die Bundesregierung am Mittwoch ein Maßnahmenpaket gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus beschließen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sagte im ARD-Morgenmagazin, darin sei unter anderem eine stärkere Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet vorgesehen. Künftig sollen Betreiber von Online-Plattformen strafbare Inhalte an eine neue Zentrale beim Bundeskriminalamt (BKA) melden.

