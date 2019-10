EURCHF nimmt aktuell den nächsten Widerstand ins Visier. Auch bei den FX-Paarungen AUDJPY und EURJPY sind durchaus bullische Tendenzen erkennbar, was die Wahrscheinlichkeit steigender Notierungen erhöht. EURCHF nimmt den nächsten Widerstand in Angriff! Tickmill-Analyse: EURCHF am Widerstand Im Tageschart des EURCHF stellt der Preisbe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...