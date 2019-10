++ GDP-Bericht aus der US-Wirtschaft soll am frühen Nachmittag veröffentlicht werden ++ Deutsches Preiswachstum wird sich voraussichtlich weiter verlangsamen ++ Bank of Canada und Federal Reserve geben heute ihre Zinssatzentscheidungen bekannt ++13:15 Uhr I USA I ADP Nationaler Beschäftigungsbericht (Oktober): ADP wird heute Schätzungen über den Beschäftigungswandel in den USA veröffentlichen. Dies wird die letzte Kontrolle vor dem für Freitag geplanten NFP-Bericht sein. Die Werte für Oktober könnten wahrscheinlich durch den Arbeiterstreik bei General Motors beeinflusst werden. Der Marktkonsens erwartet einen Wert von 120 Tsd. 13:30 Uhr | USA | Bruttoinlandsprodukt (Q3): ...

