LONDON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca plc hat die Verkaufs- und Lizenzrechte an seinen Medikamenten Seroquel und Seroquel XR in Europa und Russland für 239 Millionen US-Dollar an die deutsche Cheplapharm Arzneimittel GmbH verkauft. Cheplapharm werde eine erste Zahlung von 178 Millionen Dollar leisten und weitere bis zu 61 Millionen Dollar abhängig von zukünftigem Absatz, so das britische Pharmaunternehmen.

Astrazeneca will sich durch den Verkauf wieder auf sein Hauptgeschäft konzentrieren. Das Unternehmen hatte zuvor bereits die Rechte an den Medikamenten in Großbritannien, Japan und anderen wichtigen internationalen Märkten verkauft.

Astrazeneca werde weiterhin Seroquel und Seroquel XR - antipsychotische Medikamente mit antidepressiven Eigenschaften - für die in Greifswald ansässige Cheplapharm während einer Übergangszeit herstellen und liefern. 2018 lag das Vorsteuerergebnis, das auf die Medikamente in Europa und Russland entfällt, bei 86 Millionen Dollar.

October 30, 2019 04:16 ET (08:16 GMT)

