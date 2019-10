Genf (www.anleihencheck.de) - Seit einigen Monaten weisen wir darauf hin, dass die globalen Makrobedingungen für risikoreiche Anlagen eher günstig sind, so die Experten von Unigestion.Seit April dieses Jahres liegt unser globaler Wachstums Nowcaster in der Nähe seines Potenzials, was darauf hindeutet, dass die Weltwirtschaft insgesamt mit einer angemessenen Geschwindigkeit wächst, so die Experten von Unigestion. Diese Wachstumsrate führe nicht zu Kapazitätsengpässen oder zunehmender Konjunkturschwäche und sei daher ein günstiges Umfeld für wachstumsorientierte Vermögenswerte. In früheren Perioden, in denen unser Wachstums Nowcaster um sein Potenzial herum schwankte, stiegen globale Aktien in den Folgemonaten im Durchschnitt um 0,9% und erzielten in 62% dieser Monate positive Renditen, so die Experten von Unigestion. Dies stehe im Einklang mit ihrem langfristigen Verhalten (0,8% Gesamtrendite mit 63% der Monate positiv). Wichtig sei, dass sich das Wachstum in jüngster Zeit sowohl in den Industrieländern als auch in den Schwellenländern beschleunigt habe. Der Diffusionsindex, der den Anteil der sich verbessernden Daten messe, deute auf eine steigende Wachstumsdynamik hin. ...

