St. Gallen (ots) - Das SwissSkills Team hat an den WorldSkills 2019 in Kazan 16 Medaillen und 13 Diplome gewonnen. Diesen Erfolg hat die Schweizer Berufsnati nun am Teamweekend in Davos nochmals gefeiert. Um die Schweizer Delegation an die positiven Erlebnisse zu erinnern, hat Gold Sponsor Debrunner Acifer jedem Mitglied des SwissSkills Team eine Schweizer Armbanduhr mit dem SwissSkills- und dem WorldSkills-Logo von Kazan überreicht.Debrunner Acifer ist als offizieller Ausrüster und Gold Sponsor des SwissSkills Team stolz darauf, junge Berufstalente zu unterstützen. Als Würdigung des grossen Engagements der Schweizer Berufsnati an den WorldSkills 2019 in Kazan und als Dank für die 16 Medaillen und 13 Diplome hat das Unternehmen am Teamweekend in Davos der gesamten Schweizer Delegation Armbanduhren mit dem SwissSkills- und dem WorldSkills-Logo sowie einer dezenten Widmung überreicht. Die Uhr soll das SwissSkills Team nachhaltig an die positiven Erlebnisse und Leistungen in Kazan erinnern.Die Uhr wurde vom Ostschweizer Label Holzhelden kreiert und ist komplett in der Schweiz produziert. Das junge Unternehmen aus dem St. Galler Rheintal setzt auf eine nachhaltige Produktion und pflanzt in Zusammenarbeit mit Hochstamm Suisse, dem Verein für die Erhaltung und Förderung der Schweizer Hochstammobstgärten, für jede verkaufte Uhr einen neuen Baum. Die Holzschachtel stammt aus der Produktion einer Ostschweizer Behindertenwerkstatt. Weitere Infos unter: www.d-a.chDebrunner Acifer AGDie Debrunner Acifer AG ist Teil der Debrunner Koenig Gruppe, die 1755 gegründet wurde und heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz gehört. Der kompetente B-2-B-Handelspartner und Dienstleister ist mit den Geschäftsbereichen «Stahl & Metalle» und «Technische Produkte» am Markt tätig. Mit dem Bereich «Stahl & Metalle» bedient die Unternehmensgruppe den nationalen Markt mit einem breiten Sortiment ab Zentral- und Regionallagern und einer Vielfalt an Anarbeitungsdienstleistungen. Der zweite Geschäftsbereich «Technische Produkte» deckt weitere Produkte und Dienstleistungen der Bau-, Industrie- und Handwerkerkunden ab. Dazu gehören Tiefbau, Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsschutz.Die national tätige Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment von rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist an über 20 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie zwei moderne Zentrallager. Die lokalen Handwerkerzentren bieten Profi-Handwerkern und KMUs raschen Zugriff auf ein breites Sortiment an Werkzeugen und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikaten. www.d-a.ch