Die Commerzbank hat Fiat Chrysler angesichts der Fusionspläne mit PSA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 15 Euro angehoben. Die Gespräche über einen Zusammenschluss beider Autobauer halte er für glaubwürdig, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wahrscheinlichkeit einer Fusion sei größer als ein Scheitern. Beide Hersteller würden davon profitieren. Fiat Chrysler könnte dadurch den Mangel an Investitionen in Emissionstechnologien etwas beheben sowie von Größenvorteilen und damit von Kostensynergien profitieren./ajx/edh

