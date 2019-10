Die Anlagen haben eine Gesamtkapazität von 29.000 m³/h. Die Gase sollen vor allem an das Chemieunternehmen Taixing Jinyan, aber auch an andere andere Abnehmer in der Taixing Economic Development Zone gehen. Die Investition bilde auch die Grundlage für die zukünftige Expansion dieses Chemieparks, sagte der Chef von Linde Greater China, Steven Fang.

