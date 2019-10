Zwischen dem Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) und Thyssenkrupp herrscht aktuell Funkstille. Es gebe keine Gespräche, sagte KlöCo-Chef Gisbert Rühl am Mittwoch in Duisburg in einer Telefonkonferenz nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal. Das Unternehmen befinde sich in einer "abwartenden Haltung".

Thyssenkrupp wird seit längerem ein Interesse an KlöCo nachgesagt. Nach dem Rauswurf von Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff Ende September soll KlöCo laufende Gespräche mit den Essenern einem Zeitungsbericht zufolge jedoch abgebrochen haben.

"Wir konzentrieren uns auf unsere eigenen Themen", erklärte Rühl. Es sei auch nicht im Interesse des Unternehmen, das Thema nun zu forcieren. Die Aktie von Thyssenkrupp notiert am Vormittag gut 1,8 Prozent im Minus, KlöCo kommt auf ein kleines Plus von rund 0,5 Prozent./nas/zb

