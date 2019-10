Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel kaum von der Stelle bewegt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.188,54 Punkten nach 3.190,52 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Minus von 1,98 Punkten bzw. 0,06 Prozent.Auch an anderen Börsen gab es zum Handelsstart kaum Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die im Tagesverlauf anstehenden US-Wirtschaftsdaten sowie die am Abend ...

