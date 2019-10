Berlin (ots) - "Wir begrüßen die Initiative, Zeitarbeit in der Pflege einzudämmen." Dies sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer, zum Vorstoß der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci, die Zeitarbeit in der Pflege verbieten zu lassen. Bereits in der Konzertierten Aktion Pflege waren sich alle Beteiligten einig und haben das in dieser Woche erneut bekräftigt."Der Einsatz von Zeitarbeitsfirmen in der Pflege ist eine Fehlentwicklung, die korrigiert werden muss. Denn er behebt gerade nicht die Versorgungslücken in der Pflege, sondern verschärft diese", erklärt Meurer weiter. Mittlerweile werben Zeitarbeitsfirmen Pflegekräfte in festen Stellen ab, um sie danach für teures Geld an die Pflegeheime und Pflegedienste zurück zu verleihen. Das ist ein reiner Mitnahmeeffekt, den letztlich die Pflegebedürftigen bezahlen müssen."Der Dienstplan muss sich zu allererst nach den Anforderungen der pflegebedürftigen Menschen richten. Die Versprechen der Zeitarbeitsfirmen zu Wunscharbeitszeiten werden dann auf dem Rücken der Stammbeschäftigten eingelöst", so Meurer.Der bpa hatte im Mai dieses Jahres eine Umfrage unter seinen Mitgliedern veröffentlicht, bei der 96,3 Prozent der Unternehmen angaben, sie würden gern auf den Einsatz von Leiharbeitnehmern verzichten.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/4418283