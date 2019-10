Münster (ots) - Kann uns ein Millionengewinn, etwa beim Eurojackpot, dauerhaft glücklich machen? Eine Frage, über die sich bisher trefflich und lange philosophieren ließ. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn eine neue wissenschaftliche Studie bestätigt uns schwarz auf weiß: Großgewinne sind ein echter Glücksgarant!Es gibt Erkenntnisse, für die reicht im Grunde der sprichwörtliche gesunde Menschenverstand. Und doch ist es immer wieder erfreulich, wenn die Wissenschaft uns offiziell bestätigt, was wir insgeheim schon lange wussten. So wie jetzt: Forscher der Universitäten Zürich (Schweiz) und Warwick (Großbritannien) haben herausgefunden, dass uns ein größerer finanzieller Gewinn glücklicher und zufriedener macht - und zwar über längere Zeit, nicht nur mal eben ein paar Tage.Für ihre Analyse griffen die Wissenschaftler unter Federführung des Ökonomen Rainer Winkelmann (Uni Zürich) auf Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zurück. Dies befragt jedes Jahr 30.000 Menschen in Deutschland zu ihrer Lebenszufriedenheit, darunter durch Zufall auch einige Lotteriegewinner. Dank dieser Befragung konnte sich Winkelmann 370 Gewinner genauer vornehmen - verbunden mit der Frage, wie es ihnen vor und nach dem unerwarteten Geldsegen erging. Jeder der Glücklichen gewann mindestens 2.500 Euro, der Durchschnittsbetrag lag sogar bei 20.000 Euro. Das Resultat: Selbst zwei Jahre nach dem Volltreffer fühlten sich die Gewinner noch messbar glücklicher und zufriedener. Ein finanzielles Polster gibt halt Sicherheit und schafft neue Freiheiten. Vor allem wenn man nach einem Großgewinn besonnen handelt, das Geld gut verwaltet und Verschwiegenheit wahrt.Ein weiteres Ergebnis der Studie soll an dieser Stelle nicht unter den Tisch fallen: Auch eine Gehaltserhöhung kann Glücksempfinden und Lebenszufriedenheit ebenso langfristig steigern wie ein Lotteriegewinn, berichten die Wissenschaftler. Nur welche Option ist wahrscheinlicher - ein plötzlicher Lotteriegewinn oder mehr Geld vom Chef? Diese Frage kann jeder nur für sich beantworten. Falls Ihre Gehaltsverhandlungen länger dauern sollten: Die nächste Chance auf dauerhaftes Glück naht schon am Freitag (1. November). Denn der Eurojackpot ist in dieser Woche mit 65 Millionen Euro üppig gefüllt.Wer sein Glück probieren will, kann in allen Lotto-Annahmestellen im Bundesgebiet oder unter www.eurojackpot.de mitspielen.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/4418300