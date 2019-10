Die NordLB hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Neunmonatszahlen von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer strotze vor Stärke und habe die Markterwartungen beim Umsatz sowie mit Blick auf die Ergebnisgrößen klar übertroffen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf das operative Geschäft, insbesondere das Ausrollen der Elektroplattform MEB, aber auch in Erwartung deutlicher Erfolge bei der Umstrukturierung des Konzerns bestätigte Schwope das Anlageurteil "Kaufen"./la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 08:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 08:39 / MEZ

ISIN DE0007664039

AXC0164 2019-10-30/11:15