FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 530 (550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7000 (6300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 855 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 590 (600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 810 (800) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1330 (1000) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8300 (7800) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED -0.07% TO 7301 (CLOSE: 7306.26) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 480 (560) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 183 (118) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS NEXT PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 7000 (6500) PENCE - LIBERUM RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 250 (235) PENCE - 'BUY' - RPT/CREDIT SUISSE CUTS BP PRICE TARGET TO 580 (605) PENCE - 'NEUTRAL' - SOCGEN CUTS BP PRICE TARGET TO 560 (570) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 590 (650) PENCE - 'BUY'



