BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will stärker gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet vorgehen. Das Kabinett hat dazu ein Maßnahmenpaket von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verabschiedet, wie ein Mitarbeiter des Bundespresseamts gegenüber Dow Jones Newswires bestätigte. Der Beleidigungstatbestand wird verschärft und Betreiber von Plattformen sollen stärker in die Verantwortung genommen werden. Facebook, Twitter oder Youtube müssen strafbare Posts künftig nicht mehr nur löschen, sondern auch den Ermittlungsbehörden melden.

Dazu soll das von Lambrechts Amtsvorgänger Heiko Maas (SPD) geschaffene Netzwerkdurchsetzungsgesetz verbessert werden. Verschärft werden soll nach dem Willen der Bundesregierung zudem das Waffenrecht. Künftig müssen Verfassungsschutzbehörden gefragt werden, bevor Waffenerlaubnisse erteilt werden. So soll verhindert werden, dass Waffen in die Hände von Extremisten geraten. Hintergrund war das rechtsextremistische und antisemitische Attentat auf die jüdische Gemeinde in Halle, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen.

Der Grünen-Fraktionsvize und Netzexperte Konstantin von Notz begrüßte die Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Dies sei "ein richtiger Schritt", sagte der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Deutschlandfunk. Zugleich aber warnte von Notz, dass die neue Meldepflicht der Plattformbetreiber zu einer "Flut von Fällen" bei den Staatsanwaltschaften und Polizeien führen werde. Daher sei eine personelle Aufstockung der Justizbehörden "dringend notwendig". Die Bundesregierung habe den sogenannten "Pakt für den Rechtsstaat" zwar in den Koalitionsvertrag geschrieben, sagte der Grünen-Politiker. In zwei Jahren habe sich da aber nicht viel getan. "Das wäre aber nötig", so von Notz.

October 30, 2019 05:59 ET (09:59 GMT)

