Jetzt geht es Schlag auf Schlag bei Voyager:: Die nächste Handelsplattform ist überzeugt! Auch die neue Android-App ist nun fertig!

Bei Voyager stehen die Handelsplattformen jetzt Schlange

Bei Voyager laufen wohl die Telefondrähte heiß. In der Branche hat sich die überragende Technik von Voyager Digital so langsam herumgesprochen. Denn nach der letzten Meldung vor nicht mal zwei Wochen steht bereits die nächste Handelsplattform bei Voyager vor der Türe und möchte von der einmaligen Technik profitieren.



*Aktie im Fokus: Voyager Digital*



Kurse: DE: 0,36 EUR / CA: 0,55 CAD

ISIN: CA92917M1005

WKN: A2PD6T

Über die einzigartige Technologie von Voyager hatten wir ja bereits mehrfach berichtet. Vor allem das Smart Order Trading ist so genial und der Konkurrenz um Lichtjahre voraus, so dass andere Krypto-Plattformen großes Interesse daran haben.

Market Rebellion wird neuer Partner von Voyager Digital

Heute veröffentlichte Voyager die nächste großartige Meldung. Die Firma Market Rebellion wird ein weiterer API Schnittstellen Partner von Voyager. Wie bereits in unserer letzten Veröffentlichung dargestellt, steigert jeder neue API Partner die Umsätze von Voyager deutlich. Wie in der aktuellen Pressemeldung sehr schön dargestellt wurde, möchte die Handelsplattform Market Rebellion die einzigartige Infrastruktur von Voyager nutzen, um seinen Kunden einen deutlich besseren Service in der zukünftigen Abwicklung der Trades anbieten zu können.



Durch die Abwicklung über die Infrastruktur von Voyager ist es Market Rebellion ab sofort sogar möglich, seinen Kunden exklusiv einen provisionsfreien Handel mit Kryptowährungen anzubieten. Das freut natürlich den Kunden, wichtiger werden ihnen aber die neuen Features sein, die sie nun nutzen können. Hierbei steht das Traden in Realtime in absolutem Vordergrund!!



Mit Hilfe der Technologie von Voyager, insbesondere dem "Smart Order Trading" muss der Kunde nicht mehr ewig auf eine Ausführung seiner Order warten. Außerdem war es bis dato nicht garantiert, dass diese dann auch zum besten Preis ausgeführt wurde.

Handelsplattformen müssen bei Service deutlich zulegen

Vor einigen Jahren waren die Kunden froh, dass sie es überhaupt mittels einer Plattform geschafft haben Kryptos zu kaufen. Doch mit der Zeit hat sich hier ein deutlicher Wandel vollzogen. Der Kunde von heute möchte vergleichbare Dienstleistungen wie bei einer Wertpapierhandelsbörse.



Dieses Umdenken ist mittlerweile auch bei den Anbietern von Handelsplattformen angekommen, daher ist es für jede Plattform unabdingbar, zeitnah ein Realtime Trading einzuführen.



Wundern Sie sich also nicht, wenn bei Voyager nicht mehr im zwei Wochen Rhythmus ein neuer Kunde angedockt wird, sondern bald in einer deutlich höheren Taktzahl!!! Man darf nicht vergessen, dass täglich Milliarden in Form von Kryptowährungen gehandelt werden. Voyager kassiert bei jeder angeschlossenen Handelsplattform kräftig mit.



Voyager besitzt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Profitieren auch Sie von dieser einmaligen Technik und steigen Sie bei Voyager Digital ein. Noch ist es nicht zu spät, diese einmalige Chance zu nutzen. Jeder Rücksetzer von Voyager sollte schamlos ausgenutzt werden, um seinen Einstand zu verbilligen oder eine erste Position einzugehen.

Hier geht's zur aktuellen Pressemeldung vom 30. Oktober:







Weiterer Meilenstein: Signifikante Aufstockung des Marktpotentials durch Einführung der Voyager App auf Android Basis

Nun kann Voyager so richtig Gas geben und die angestrebte Expansion vorantreiben. Einziger Hemmschuh war bislang eigentlich nur die Voyager App, die bis dato lediglich auf iOS Basis zur Verfügung stand. Im Apple Land Amerika sollte man meinen, das dürfte kein Problem sein, doch die Android Nutzerbasis ist äußerst stark. Aber dies ist nun vorbei den Voyager veröffentliche die Einführung der Voyager App auf Android Basis, die ab sofort im Play Store kostenlos geladen werden kann. Gerade für die geplante Europa-Expansion ist das ein weiterer Meilenstein.



Stephen Ehrlich, CEO von Voyager äußert sich dazu: "Android-Nutzer machen 70% des Mobilfunkmarktes aus, so dass diese Einführung unsere potenzielle Nutzerbasis drastisch erhöht. Dies ist auch der nächste entscheidende Schritt unserer Mission, die Mainstream-Kapitalmarktinfrastruktur für digitale Währungen und Vermögenswerte aufzubauen und Voyager zum bevorzugten Dienstleister in diesem Sektor zu machen."



Das sehen wir genau so, denn jetzt ist die Zeit gekommen, dass Voyager in die breite Masse getragen werden kann und damit wird die Kasse so richtig klingeln. Die Kundenbasis hat nun den vollumfänglichen Zugang zu den außergewöhnlichen Features von Voyager und zusätzlich werden die Umsatzerlöse mit jeder weiteren angeschlossenen Handelsplattform regelrecht explodieren.



Hier geht's zur aktuellen Pressemeldung vom 28. Oktober:

Voyager präsentiert auf der Vegas Blockchain Week

Ab dem 28. Oktober fand die Blockchain Week in Las Vegas statt. Dabei hat CEO Ehrlich bereits zum Auftakt einen Keynote Vortrag vor hochrangig besetztem Fachpublikum gehalten. Gestern, am 29. Oktober war er zusammen mit den Krytogrößen Rob Catalanello, President und CEO von B2C2, und Jeff Dorman, CIO von Arca zusammen auf der Bühne und sprach über das Thema "Trading Crypto Assets". Es gab wohl keinen besseren Zeitpunkt als sich jetzt mit breiter Schulter in Las Vegas zu präsentieren. Daher können wir wohl die Tage zählen, bis die nächste Handelsplattform an die innovativste aller Handelsinfrastrukturen angeschlossen wird. Voyager steht erst ganz am Anfang und wird nun Stück für Stück vom Markt entdeckt!



Hier geht's zur aktuellen Pressemeldung vom 25. Oktober:

Warum wir Voyager mögen - Fakten und Höhepunkte:

Sekundenschnelle Ausführung von Orders durch Smart Order Router

White Label Partner für andere Handelsplattformen wie z. B. Market Rebellion oder Tiger Trading

3% Zinszahlung p.a. auf Bitcoin

5% Zinszahlung p.a. auf ETHOS

Partnerschaft mit der weltweit größten Krypto Kreditplattform Celsius Network

Zu 90% schnellere Ausführung der Order und gleichzeitig zu einem besseren Preis für den Kunden als bei der Konkurrenz

Möglichkeit des echten Tradens von Coins wird den Markt revolutionieren

Kapitalmaßnahme über 2,43 Mio. CAD

Maßnahme wird zeitnah mit großem Investor geschlossen

Ausgabepreis liegt mit 0,80 CAD fast 70% über aktuellem Kurs

Mobile App auf iOS Basis und jetzt auch auf Adroid

Deutlich größere Anzahl an Trading Services als bei den großen Brokern der Branche

Jetzt schon fast dreimal so viel verschiedene Coins handelbar als z.B. bei robinhood

Voyager ist börsennotiert und verfügt aktuell über eine lächerliche Marktkapitalisierung von nicht mal 20 Mio. EUR (enormes Kurspotential)

robinhood als direkte Konkurrenz wird laut Bloomberg auf 7-10Mrd. USD geschätzt

robinhood wie auch alle anderen Big Broker verfügen nur über einen Bruchteil des Know-hows von Voyager

Übernahme von Ethos

Neue einzigartige Funktionalitäten für Voyager APP durch Ethos

Sehr hohe Sicherheitsstandards sind für Voyager selbstverständlich

Extrem erfahrenes Management

Mitbegründer von Uber ist ebenfalls Mitbegründer und Investor der ersten Stunde bei Voyager

Starke Investoren im Hintergrund, die deutlich höher eingestiegen sind

Einfache und schnelle Kontoeröffnung mittels APP auf Basis von USD

Aktuell noch weitgehend unbekanntes Unternehmen

Möglichkeit für Investoren ab der ersten Stunde mit dabei zu sein

Snapshot Aktie:



Fazit:

Voyager Digital wird seinen Weg gehen, daran besteht keinerlei Zweifel. Wie man an der Meldungslage sehr gut erkennen kann, kommen immer mehr Handelsplattformen zu Voyager um von deren Technologievorsprung zu profitieren. Es ist davon auszugehen, dass hier in Kürze ein regelrechter "Run" einsetzen wird, da jede Plattform ohne die Technologie von Voyager über kurz oder lang nicht mehr wettbewerbsfähig sein kann. Die Vorträge auf der Fachtagung in Las Vegas könnten dazu ebenfalls positiv beitragen.



Kein anderer Broker ist aktuell in der Lage eine sekundenschnelle Abwicklung einer Order technisch zu gewährleisten, die darüber hinaus auch noch zu 90% zu einem besseren Kurs für den Kunden ausgeführt wird. Branchenriesen wie coinbase oder robinhood verfügen nur über einen Bruchteil der möglichen Handelsfeatures, sind aber mit mehreren Milliarden USD bewertet.



Mit den schnell steigenden Handelsvolumina durch Partnerplattformen ist es Voyager möglich enorme Margen einzufahren, diese werden sich im Kurs widerspiegeln! Nutzen Sie den aktuellen Rücksetzer für einen Neukauf oder Nachkauf!!



Vor allem die anstehende Finanzierung ermöglicht es Voyager noch schneller und effektiver zu wachsen. Die Übernahme von Ethos und die Partnerschaft mit Celsius erweitert das Produktportfolio erheblich. Ebenso der vermeldete Zinshammer in Höhe von 3% auf den in der Voyager App gehaltenen Bitcoin und die versprochenen 5% auf den ETHOS Token sind einzigartig. Doch vergessen Sie nicht, wenn Sie jetzt einsteigen kommen Sie über 70% günstiger an die Stücke als die großen Investoren. Diese Konstellation sollte auf dem aktuellen Aktienmarkt einmalig sein.



Wir erwarten in den kommenden Wochen eine Vielzahl weiterer guter Meldungen. Seien Sie ein Teil der digitalen Revolution und sichern Sie sich ihren Anteil am Erfolg. Sie sollten aber nicht zu lange zögern, jetzt kann alles auch sehr schnell gehen!

